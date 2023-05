Wenn wir an Venus und Geld denken, dann als Herrscherin des Stier. Denn dieses Tierkreiszeichen steht für unseren Besitz und unseren Wohlstand. Dabei geht es der Stier-Venus in erster Linie um Sicherheit. Sie zeigt uns, was wir brauchen, um uns in unserem Leben abgesichert zu fühlen. Ein gefülltes Bankkonto kann ein gutes Ruhekissen sein. Doch auch sie will das Geld nicht unbedingt bunkern. Schließlich verweist sie auch auf das, wonach wir uns sehnen. Wer in gutem Kontakt mit seiner Venus ist, der kann die Balance zwischen Genuss und Sicherheit gut halten. Wir gönnen uns etwas, ohne unseren Geldbeutel über die Gebühr zu strapazieren. Wir bewahren das, was wir uns verdient haben, ohne zu vergessen, gut zu leben. Venus ist der Planet, den wir im Auge behalten sollten, wenn es darum geht, unseren Wohlstand zu erhalten.

Die Venus-Botschaft für Ihren Wohlstand: Ich genieße meinen Wohlstand, denn er sorgt nicht nur für meine Sicherheit, sondern auch dafür, dass ich es mir gut gehen lasse.

Foto Social Media: iStock/wasanprunglampoo