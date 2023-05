Mars ist wirklich kein guter Anlageberater. Er besitzt nicht die Geduld, um in längeren Fristen zu denken. Der rote Planet liebt schnelle Entscheidungen, will sofort zur Tat schreiten. Daher ist er zumeist verantwortlich, wenn wir kurzentschlossen einen Kauf tätigen, ohne vorher unseren Verstand zu bemühen. Nicht selten bereuen wir dann, was wir als Beute nach Hause bringen. Dennoch kann uns Mars von Nutzen sein, wenn es um Geldgeschäfte geht. Gerade wenn es gilt, den richtigen Augenblick abzupassen, unterstützt er uns mit seiner Energie. Man könnte sagen: Mars ist der Schnäppchenjäger unter den Planeten, denn er greift blitzschnell zu, wenn die Preis heiß ist. Auf einer Auktion ist Mars beispielsweise unentbehrlich. Allerdings braucht er eine gute Vorbereitung. Wer sich nur auf Mars verlässt, sieht bald in leere Kassen.

Die Mars-Botschaft für Ihren Wohlstand: Ich verlasse mich auf meinen Instinkt und packe zur richtigen Zeit und am richtigen Ort die Gelegenheit beim Schopfe.

