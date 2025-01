Für diese 3 Sternzeichen wird der Februar 2025 zum absoluten Glücksmonat!

Der Januar ist bald vorüber und so langsam sind wir richtig im Venus-Jahr angekommen. Auch der Februar 2025 hält astrologisch so einiges für uns bereit. Denn bis zum 18.02.25 versorgt uns die Wassermann-Saison mit neuer Kraft und Erfindergeist , damit wir unseren Zielen ein Stück näher kommen. Pluto steht ebenfalls in dem Luftzeichen und unterstützt uns. So können wir unsere Vorhaben wirklich in die Tat umzusetzen. Ab dem 20.02. bis zum 20.03. kehrt mit der Fische-Saison dann wieder etwas Ruhe und Harmonie in unser Leben ein. Uns selbst und unseren Liebsten sind wir dann ganz besonders nah. Nach dem ganzen Trubel tut das der Seele richtig gut.

Besonders drei Sternzeichen können sich diesen Monat auf großartige kosmische Energien freuen, die Liebesleben, Karriere und Gesundheit auf die Sprünge helfen. Dank der Sterne haben Sie den besten Monat von allen!

Erfahren Sie hier, was Krebse, Löwen und Schützen zu den absoluten Stars im Monat Februar macht.

Lesen Sie auch: Jahreshoroskop 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit