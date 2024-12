Diese 3 Sternzeichen haben im Januar 2025 das Glück auf Ihrer Seite!

Liebe Jungfrau, mit Venus wartet ab 3. Januar das große Liebesglück auf Sie. Es gelingt Ihnen, sich fallenzulassen und anderen Ihre herzliche, warme Natur zu präsentieren. Man ist begeistert von Ihnen und während Paare wie frisch Verliebte turteln, können Singles bereits zu Jahresbeginn eine aufregende Bekanntschaft machen. Vor allem mit Steinböcken und Skorpionen knistert es gewaltig.

Doch auch im Beruf stehen die Zeichen auf Erfolg und vor allem, wenn Merkur am 8. Januar in den Steinbock wechselt, starten Jungfrauen durch. Sie arbeiten an Ihren Zielen, sind aber auch dazu bereit, im neuen Jahr alte Zelte abzureißen und etwas zu wagen. Wenn Sie sich nach einer beruflichen Veränderung sehnen, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür gekommen. Auch Ihre Finanzen bekommen Aufwind und Sie dürfen sich am 10.01., 12.01., 20.01. und 23.01. über finanzielle Glückstage freuen. Es kann ein Gewinn winken und selbst der Zeitpunkt für neue Investitionen und Schnäppchenkäufe ist günstig.

Ihr Tipp für den Januar: Vertrauen Sie auf Ihre innere Stimme und handeln Sie danach, liebe Jungfrau. Dann läuft im Januar alles nach Ihren Vorstellungen.

Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Jungfrau