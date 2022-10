Am 9. Oktober um ca. 22:56 Uhr ereignet sich der Vollmond oder auch „Jägermond“ im dynamischen Widder. Während manche Sternzeichen mit Schlaflosigkeit, Streitereien und beruflichen Stress zu kämpfen haben, können drei sich über den Mondeinfluss nur freuen. Der Widder-Vollmond verleiht ihnen einen wahren Energieschub und sorgt für jede Menge Spaß, neue Perspektiven und sogar romantische Begegnungen.

Vollmond im Oktober 2022: Der Jägermond sorgt für ein Feuerwerk der Gefühle!

Wassermänner erhalten neue Lebensenergie

Wassermänner fühlen sich am Vollmond wie neugeboren. Die starken Widder-Energien kurbeln Ihre Tatkraft mächtig an und Sie sind vor allem vom Outdoorsport oder einer langen Wanderung angetan. Die Bewegung an der frischen Luft verleiht Ihnen nur noch mehr Glücksgefühle und Ihr Charisma zieht andere in Ihren Bann.

Sie können leicht neue Menschen kennenlernen und zeigen dabei mal wieder, was für ein Unterhaltungstalent Sie doch sind. Singles flirten selbstbewusst und überzeugen schnell von sich. Es kann sich eine heiße Liebesnacht ergeben oder sogar mehr, es liegt an Ihnen.

Löwen haben die besten Ideen

Der Vollmond versetzt Sie in Aufbruchsstimmung, lieber Löwe. Ob ein spontaner Kurzurlaub, das Testen eines neuen Restaurants oder sogar ein Umzug, unter dem Widder-Mond kommen Ihnen die aufregendsten Ideen. Setzen Sie davon alles um, was Ihnen gefällt und lassen Sie sich nichts ausreden. Sie wissen am besten, was gut für Sie ist.

Wenn Sie zusätzlich noch etwas Zeit für Ihre Freundschaften einplanen, umso besser. Sie haben sich gegenseitig viele Neuigkeiten zu berichten und verbringen ein paar unterhaltsame Stunden zusammen.

Waagen erwarten prickelnde Liebesstunden

In der Liebe erwartet Sie nun eine aufregende Zeit. Paare können Ihren Alltag gemeinsam etwas aufpeppen und erleben leidenschaftliche Stunden zusammen. Single-Waagen treffen unterwegs auf eine Person, die Ihr Herz zum Schmelzen bringt. Wenn Sie sich darauf einlassen, werden Sie die kalte Jahreszeit nicht allein verbringen. Doch der Vollmond verleiht Ihnen auch mehr Energie und Ehrgeiz, was Ihnen vor allem im Beruf oder bei sportlichen Zielen zugutekommt.

