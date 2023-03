Wann ist der Vollmond im April 2023?

Der nächste Vollmond erscheint kurz vorm Osterfest am Donnerstag, den 06. April 2023 um ca. 06:34 Uhr, im Sternzeichen Waage. Zu diesem Zeitpunkt steht die Erde zwischen Sonne und Mond und der Mond erreicht seine maximale Helligkeit, da er vollständig von der Sonne beleuchtet wird.

Ohne den Mond könnte kein Leben auf der Erde existieren und seine verschiedenen Phasen haben Auswirkungen auf uns und unsere Umwelt. Doch auch für die Astrologie spielt der Vollmond eine wichtige Rolle und seine Energien werden sich auf die 12 Sternzeichen spürbar auswirken.

Das Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen

Vollmond im Sternzeichen Waage: Diese Auswirkungen sind zu erwarten

Das Luftzeichen Waage steht für das Bedürfnis nach Harmonie und Gerechtigkeit. Waagen sind stets optimistisch und diplomatisch und versuchen für ein gutes Miteinander zu sorgen. Egal ob im Beruf oder in der Liebe, durch den Waage-Vollmond stehen Beziehungen an oberster Stelle und es fällt uns leichter, uns auf Kompromisse einzulassen. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssten noch etwas mit einer nahestehenden Person klären, gelingt dies jetzt besonders gut, da die Kommunikation mit den Mitmenschen nun erleichtert wird. Rund um den Vollmond können wir besser auf unser Gegenüber eingehen und ihm Gehör schenken. Konflikte lassen sich somit schnell aus der Welt geschafft, denn, typisch Waage, wird der Wunsch nach Harmonie groß und das gegenseitige Verzeihen fällt leichter.

Doch das Sternzeichen Waage steht auch für Selbstlosigkeit und ist häufig etwas zu bescheiden. Vergessen Sie unter dem Vollmond-Einfluss daher bitte nicht, für Ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen und negative Emotionen nicht zu ignorieren. Waagen sind zudem sehr bedacht und selbstreflektiert und genau das hilft nun dabei, Situationen von außen zu beleuchten. Nutzen Sie die Energie des Vollmonds und sprechen Sie ganz offen mit Ihrem Gegenüber über Ihre Wünsche und Vorstellungen. Kehren Sie Konflikte nicht unter den Teppich, sondern sprechen Sie sich aus. So können Sie Klarheit schaffen und das bekommen, was Ihnen wichtig ist.

An Vollmonden herrscht immer eine besondere Energie, unter der es zu Höhepunkten, Revolutionen und Erkenntnissen kommen kann. Vor allem die sturen, hitzköpfigen Sternzeichen können vom ausgeglichenen April-Vollmond profitieren, indem sie sich selbst etwas zurücknehmen und sich in die Lage ihres Gegenübers hineinversetzen. Dadurch können Spannungen aus dem Weg geräumt werden. In einer Partnerschaft sollten Sie sich mehr Zeit für Zweisamkeit gönnen und Ihrem Herzblatt mehr Gehör und Verständnis schenken.

Der Vollmond bietet den perfekten Zeitpunkt, um wieder näher zusammenzurücken und sich von der romantischen, sanften Atmosphäre des Ostermonds anstecken zu lassen. Harmonischen und liebevollen Osterfeiertagen steht damit nichts mehr im Wege.

Weitere Namen für den Vollmond im April

Der Vollmond im April ist auch unter dem Namen „Pinker Mond“ oder „rosa Mond“ bekannt, da im April die Wildblume Phlox Subulata mit ihren rosafarbenen Blüten blüte. Benannt wurde er von den Algonkin, einem alten Stamm nordamerikanischer Ureinwohner. Sie gaben dem Vollmond jeden Monat einen Namen, je nach auftretenen Natur- und Wetterphänomenen.

Aus dem Altdeutschen stammt zudem die Bezeichnung „Ostermond“, da das Osterfest meistens auf den April fällt. Weitere Namen sind „Grasmond“, „Launig", „Wandelmond“, „Eismond“ oder „Fischmond“.

Artikelbild und SocialMedia: Chayanan/iStock