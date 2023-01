Wann ist Vollmond im Februar 2023?

Am 5. Februar 2023 herrscht um 19:30 Uhr Vollmond. Ein Vollmond ereignet sich immer dann, wenn der Mond der Sonne gegenübersteht. Bei freier Sicht auf den Himmel erblicken wir dabei den Teil des Mondes, welcher der Sonne zugewandt ist.

Vollmond im Löwen: Davon profitiert Ihr Sternzeichen jetzt

Im Februar steht der Vollmond im Sternzeichen Löwe. Das Feuerzeichen strotzt nur so vor Selbstbewusstsein, ist besonders leidenschaftlich und geht mit viel Stolz und Würde durchs Leben. Es steht gern im Zentrum der Aufmerksamkeit und nimmt sich, was es will, auch auf die Gefahr hin, dafür als egoistisch oder eitel verurteilt zu werden. Trifft sich der Mond mit dem Löwen, setzt dies eine Energie frei, welche auch die anderen Sternzeichen zu spüren bekommen und für sich nutzen sollten.

Der Löwe-Vollmond kann Ihr Selbstbewusstsein enorm stärken und dabei helfen, mit Ihren Zielen voranzukommen. Legen Sie Ihre Zweifel beiseite und tun Sie endlich das, was Sie schon lange möchten. Der Löwe-Vollmond fordert außerdem dazu auf, die eigenen Bedürfnisse mehr in den Vordergrund zu rücken und diese nicht ständig hintenanzustellen. Das sollten sich vor allem sensible und empathische Sternzeichen wie beispielsweise Fische, Krebse und Waagen zu Herzen nehmen. Es ist schön, dass Sie an andere denken, aber sorgen Sie bitte auch für sich selbst. Seien Sie stolz auf sich und geben Sie nicht so schnell auf, wenn etwas nicht im ersten Anlauf klappen sollte. Der Vollmond fordert Sie dazu auf, Ihre Träume und Wünsche aktiv zu verwirklichen.

Nehmen Sie die vorwärtstreibende Energie des Vollmonds an. Die Chancen stehen gut, Ihre Vorhaben zu erreichen. Begünstigend kommt hinzu, dass aktuell alle Planeten direktläufig sind. Somit müssen Sie nicht befürchten, in Ihrem Handeln ausgebremst zu werden.

Manches Sternzeichen kann auch entdecken, was im eigenen Leben schiefläuft oder welche Menschen ihnen mehr Energie rauben als schenken. Seien Sie in dem Fall mutig wie ein Löwe und verändern Sie etwas. Überdenken Sie Ihre Entscheidungen aber bitte gründlich und handeln Sie dann aus dem Herzen heraus, so bereuen Sie hinterher nichts. Bei all den Veränderungen sollten Sie sich aber auch die Zeit nehmen, das Leben zu genießen. Die Vollmond-Energien senden mehr Leichtigkeit aus und helfen dabei, auch die kleinen und einfachen Dinge im Leben zu schätzen. Das sollten wir in unserem Streben nach vorn nie vergessen.

Namen für den Vollmond im Februar

Eine altdeutsche Bezeichnung für den Februar-Mond ist "Hornung". Diese basiert auf der Theorie, dass die Rothirsche im Februar Ihr Geweih abwerfen. Die Algonkin nannten den Vollmond im Februar "Snow Moon", also "Schneemond", da sich in Nordamerika um diese Zeit die stärksten Schneefälle ereigneten. Andere Bezeichnungen sind auch "Sturmmond", "Hungermond" und "Taumond".

​Artikelbild und SocialMedia: BDphoto / iStock