Wann ist Vollmond im März 2023?

Am Dienstag, den 7. März 2023 um ca. 13:42 Uhr befindet sich der Mond wieder zwischen Erde und Sonne und es findet ein Vollmond statt. Während dieser Mondphase können wir auf den Teil des Mondes blicken, welcher der Sonne zugewandt ist.

Vollmond in der Jungfrau: So wird Ihr Sternzeichen beeinflusst

Das Erdzeichen Jungfrau ist ein wahres Organisationstalent und besitzt ausgeprägte analytische Fähigkeiten. Jungfrauen können Situationen und Menschen genauestens analysieren und scheuen sich nicht davor, Ihren Standpunkt zu vertreten. Steht nun der Vollmond in der Jungfrau, kann von den besonderen Energien auch Ihr Sternzeichen profitieren.

Der Vollmond schenkt eine klare, fast schon nüchterne Sicht auf sämtliche Situationen des Lebens uns es fällt leichter sich von allem Überflüssigen zu trennen. Das kann materielle Gegenstände, aber auch Lebenssituationen, wie beispielsweise eine unglückliche Beziehung betreffen. Die Jungfrau-Energien schicken mehr Disziplin und Ehrgeiz, weshalb sich sämtliche persönlichen und privaten Träume nun leichter erreichen lassen. Vertagen Sie Ihre Projekte, egal ob beruflich oder privat, nicht länger auf morgen, sondern packen Sie diese unter dem Vollmond endlich an. Wenn Sie unzufrieden mit Ihrer beruflichen Situation sind, können Sie vor allem rund um den Vollmond neue Impulse und Lösungsansätze finden, um Ihre Situation zu verbessern.

Zusätzlich haben wir unter dem Jungfrau-Mond unsere Emotionen besser im Griff und es ist einfacher, sich in die Gefühle und Gedanken des Gegenübers zu versetzen. Dadurch können Streitigkeiten und Missverständnisse leichter beigelegt werden. Klären Sie einen schon länger schwelenden Konflikt also am besten rund um den Vollmond.

Namen für den Vollmond im März

Ein bekannter Name für den Vollmond im März ist „Lenzmond“. Dieser stammt vom althochdeutschen Begriff für Frühling „Lenz“ oder auch „Lenzo“. Eine weitere geläufige Bezeichnung ist „Wurmmond“, welche auf die Algonkin zurückzuführen ist. Der Stamm nordamerikanischer Ureinwohner gab ihm diesen Namen, da im März der Boden langsam taute und die Vögel Würmer aus ihm ziehen konnten.

Andere geläufige Namen sind unter anderem „Fastenmond“, „Zuckermond“ und „Krähenmond“.

