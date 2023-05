Die besten Partner für den Skorpion: Er geht mit seinem Partner durch dick und dünn

Eine Freundschaft, die ein Leben lang hält, ist die zwischen Skorpionen. Man hat manchmal sogar das Gefühl, man kennt sich schon aus seiner früheren Existenz. Umgekehrt, wenn eine Freundschaft zwischen diesen beiden Sternzeichen auseinandergeht, geht das mit einer Lebenskrise einher. Nicht ganz so existenziell ist die Freundschaft zwischen einem Skorpion und einem Krebs-Geborenen, aber auch hier muss viel geschehen, damit so eine Verbindung auseinandergeht.

Das dritte Wasserzeichen, der Fisch, steht zwar einerseits ebenfalls zu einer Freundschaft mit einem Skorpion. Aber er führt doch dann manchmal ein Doppelleben, sprich, er gibt sich einerseits unendlich treu und zuverlässig, unterhält aber dann doch, ohne dass es bekannt wird, noch eine weitere Beziehung. Freundschaften mit einem Erdzeichen sind ebenfalls relativ stabil. Man versteht sich gut, jeder lässt den anderen so sein, wie er ist, was die beste Voraussetzung für eine gute Freundschaft ist.

Vielleicht klappt es am bes­ten mit einem Stier. Diese Freundschaft öffnet den Skorpion für Seiten des Lebens, die für ihn selbst nicht so selbstverständlich sind. Der Stier zeigt dem Skorpion, dass das Leben viele angenehme, schöne und lustvolle Seiten hat. Skorpione, die in Ihrem Horoskop auch eine „Portion“ Feuer besitzen, also zum Beispiel den Mond oder den Aszendenten in einem Feuerzeichen haben, fühlen sich in einer Freundschaft mit einem Widder, einem Löwen und einem Schützen recht gut.

Allerdings braucht es auch eine gewisse Distanz, denn letztendlich ist eben jeder doch sehr unterschiedlich. Ein Luftzeichen, also ein Zwilling, ein Wassermann oder eine Waage tut sich in aller Regel schwer in einer Freundschaft mit einem Skorpion. Ausnahmen sind bei bestimmten Horoskop-Konstellationen möglich. Am schwierigs­ten ist eine Freundschaft zwischen Wassermann und Skorpion. Diese beiden Sternzeichen sind einfach zu unterschiedlich. Das wäre an sich kein Problem, aber beide finden, dass sich jeweils der andere verändern sollte.

Autor: Erich Bauer