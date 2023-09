3 Sternzeichen haben dank des Krebs-Mondes ab dem 09.09.2023 ein tolles Wochenende der großen Gefühle!

Manchmal hilft es auch, erst einmal etwas wegzuschaffen, um sich im Anschluss richtig entspannen zu können. Wenn Ihnen also am Samstag danach ist, erst einmal für Ordnung in Ihren vier Wänden zu sorgen, lieber Steinbock, dann machen Sie das. Die Energien des Krebs-Mondes werden Ihnen auch noch im Anschluss angenehme Emotionen bescheren und Unternehmungen mit Ihren Lieben, ob Familie oder Freund*innen, stehen auch noch später am Tag unter guten Vorzeichen.

Der Sonntag hat bei Ihnen ein Motto: Entschleunigung. Starten Sie heute langsam in den Tag und überstürzen Sie nichts. Nehmen Sie an, was der Mond Ihnen rät und halten Sie inne. Die Krebs-Energien öffnen Ihnen die Augen für die Schönheit, die Sie umgibt.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Sie entdecken viele schöne Dinge, wenn Sie das Tempo reduzieren.

