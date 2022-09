Der Oktober 2022 könnte generell nicht besser starten. Zum einen ist Merkur nur noch bis zum 2. Oktober rückläufig und kann uns keine Steine mehr in den Weg legen. Zum anderen erwartet uns am 9. Oktober ein Vollmond, der wahre Superkräfte in uns freisetzen kann. Das verheißt für alle Sternzeichen Gutes. Allerdings sind besonders drei Sternzeichen im Oktober Gewinner auf ganzer Linie. Welche es sind und was die Glückspilze konkret erwartet, verraten wir im Folgenden.

Jetzt lesen und erfahren, wie das Mars-Jahrs wird: Das Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen

Sie haben ganz persönliche Zukunftsfragen? Dann treten Sie mit Astrologin Jana Winter in Kontakt.

Krebse sind rundum glücklich

Erfolg auf ganzer Linie! Für Sie wird der Oktober 2022 ganz wunderbar, lieber Krebs. Venus steht auf Ihrer Seite und versüßt Ihnen damit die nächsten Wochen. Singles können viele neue Leute kennenlernen und Paare einen alten Konflikt endlich beilegen. Wenn es um die Arbeit geht, können Sie wiederum auf die Unterstützung von Merkur zählen. Er greift Ihnen unter die Arme und sorgt dafür, dass Sie sich positiv hervorheben können.

Verzagen Sie nicht, wenn Sie sich ab und an ein bisschen gestresst fühlen. Der Mond ruft diese Gefühle immer mal wieder in Ihnen hervor. Nutzen Sie diese Zeichen für sich und kommen Sie gerade in solchen Momenten noch bewusster zur Ruhe. So können Sie den Stress in etwas Positives umwandeln und ihn sogar für sich nutzen. Vertrauen Sie darauf, dass der Mond Ihr Herrscherplanet ist und Ihnen nichts Böses will.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Krebs

Jungfrauen trauen sich was

Es ist im Oktober eine Freude, in Ihrer Nähe zu sein, liebe Jungfrau. Ihr Wesen blüht auf und Sie kommen gut bei anderen an, weil Sie so wunderbar authentisch sind. Die Menschen in Ihrem Leben schätzen auch, dass Sie offen kommunizieren, was Sie denken und fühlen. Behalten Sie das bei. Es wird Sie auf dem richtigen Weg halten und jemand Besonderen kennenlernen lassen, sollten Sie noch auf der Suche sein.

Wie auch die Krebse profitieren Sie im Oktober 2022 von den Merkur-Energien. Sie helfen Ihnen dabei, durchzustarten, viel zu erreichen, und zwar so, dass andere es sehen. Gut so!

In Sachen Gesundheit können Sie jetzt etwas tun, was Ihnen langfristig guttun wird. Hören Sie auf den Rat von Neptun und achten Sie mehr darauf, dass Ihr Körper gerade in Sachen Ernährung alles bekommt, was er braucht, um gesund zu sein.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Jungfrau

Fische strahlen eine tolle Energie aus

Sie sind von Natur aus ein sehr feinfühliges Wesen, lieber Fisch. In diesem Monat ist das etwas, was sehr an Ihnen bewundert wird - noch mehr als sonst. Ihre Art ist genau das, was dazu führt, dass sich Ihre Mitmenschen in Ihrer Nähe wohlfühlen.

Im Job sind Sie jetzt richtig auf Zack. Sie haben immer genau die passende Lösung parat und lassen sich gleichzeitig nicht aus der Ruhe bringen. Das ist die optimale Kombination, die Ihnen dabei hilft, viel zu erreichen. Auch privat läuft es super. Kommen Sie Ihrem Bewegungsdrang nach, aber lassen Sie es langsam angehen. Mars rät davon ab, zu anstrengende Sportarten auszuprobieren.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Fische

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Peach_iStock/iStock