Lieber Schütze, glauben Sie an Wunder? Mit dem Neumond und der Sonnenfinsternis dürfen Sie das ruhig tun. Wenn Sie den Samstag zum Manifestieren nutzen und Ihre Wünsche an den Mond richten, können diese nämlich bald in Erfüllung gehen. Als Schütze befinden Sie sich in einer positiven Stimmung, verbringen den Tag aber am liebsten allein, um etwas vor sich hinzuträumen. Auch mit einem kreativen Hobby wie Malen oder Schriftstellerei fühlen Sie sich wohl.

Der Wechsel von Neptun in den Widder regt Ihre Kreativität am Sonntag nur noch weiter an und Sie befinden sich in einer produktiven Phase. Jetzt können Sie fleißig Ihre Wohnung für den Frühling umdekorieren oder ein neues, künstlerisches Projekt beginnen. Doch auch Ihr Interesse an spirituellen Themen ist groß. Beschäftigen Sie sich doch mal mit dem Legen von Tarotkarten oder dem Handlesen?

Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Schütze