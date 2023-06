Das Familien-Horoskop ab 21. Juni 2023: Die Krebs-Sonne offenbart jetzt die Zukunft!

Endlich ist es so weit: Kurz nach einem inspirierenden Zwillinge-Neumond läutet die Sommersonnenwende in der Mitte der Woche die schönste Zeit des Jahres ein. Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die entspannte Sonne-im-Krebs-Energie, die die allgemeine Stimmung der kommenden Wochen bestimmt.

Es wird auch ansonsten ruhiger am Firmament – die beiden Unruhestifter und Umwälzer Pluto und Spaßbremse Saturn, haben gerade den Rückwärtsgang eingelegt und lassen der warmen Krebs-Sonne reichlich Raum, sich in all ihrer gütigen und behütenden Kraft zu entfalten. Nicht nur die anstehende Woche, sondern auch die gesamte Krebs-Zeit ist denn auch von romantischen Träumen, von liebevollen neuen Begegnungen und von vertieften Gefühlen für geliebte Menschen geprägt. Kein Wunder, dass in dieser Jahresperiode die Familie ganz besonders im Fokus des Geschehens steht.

Was ist Familie? Gehören dazu nur unser Lebenspartner, die Kinder, Eltern und Großeltern? Familie ist mehr. Dazu dürfen wir alle Menschen rechnen, die wir lieben, deren Nähe wir suchen, bei denen wir uns geborgen fühlen und denen wir mehr als anderen vertrauen. Unter der Krebs-Sonne wird jetzt allen klar, egal ob man Single ist oder in einer Lebenspartnerschaft lebt, mit wem man sein Leben die nächsten Jahre teilen will. In welcher Situation Sie und Ihre Lieben sich jetzt auch befinden – ob es dabei um gemeinsames Glück, um zwischenmenschliches Wohlbefinden oder den allgemeinen Familienzusammenhalt geht.