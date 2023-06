Das große Horoskop der Familie ab 21. Juni 2023: Sternzeichen Fische

Wenn dicke Luft in der Familie herrscht, sind Sie schwer zu finden. Denn Sie hassen allen Streit und leiden sehr darunter, wenn sich jemand in Ihrem nächsten Umfeld schlecht behandelt oder missverstanden fühlt. Daher tauchen Sie lieber in andere Welten ab, obgleich die Familie großen Wert auf Ihre Meinung legt. Und tatsächlich wäre es für Sie und alle anderen gut, wenn Sie diese öfter formulieren würden. Gott sei Dank unterstützt Sie das Sonne/Neptun-Quadrat am Montag dabei, in der Realität zu verbleiben, selbst wenn es derzeit rau daheim wird und böse Worte fallen. Denn Ihre Fähigkeit, das Gemeinsame hoch zu halten, bringt Versöhnung ins Chaos und hilft, die Familie wieder dazu zu bewegen, zusammen an einem Strang zu ziehen.