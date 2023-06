Das große Horoskop der Familie ab 21. Juni 2023: Sternzeichen Stier

Es muss einiges geschehen, um Sie in Aufruhr zu versetzen, lieber Stier. Doch seit Mai sind Sie leichter erregbar als sonst. Sie können einfach nicht mehr alles hinnehmen, was von anderen behauptet wird. Besonders Ihre Geschwister oder entferntere Verwandte können Sie zuweilen so aus der Fassung bringen, dass Sie einfach Stellung beziehen müssen, um Ihr Wohlbefinden zu erhalten. Hören Sie also auf, alles um des lieben Friedens Willen zu schlucken. Einerseits verschaffen Sie sich durch klare Ansagen endlich den Respekt, der Ihnen zuweilen von Ihren Angehörigen vorenthalten wird. Andererseits ist Ihre Meinung für Ihre Lieben äußerst wertvoll. Je mehr Ihr Umfeld Ihre Sichtweise versteht, umso glücklicher und stabiler ist Ihr Familiengefüge.