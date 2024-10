Das Glückshoroskop ab 22.10.2024: Sternzeichen Stier

Mit Ihrer Herrscherin Venus im Schützen, lieber Stier, stehen diese Woche emotionale Themen im Vordergrund. Die Venus-Energie im Schützen verleiht Ihnen mehr Leichtigkeit und Abenteuerlust, während Krebs-Mars für eine tiefere Verbindung zu Ihren Wurzeln sorgt. Vielleicht verspüren Sie den Wunsch, sich intensiver mit Ihrer Familie auseinanderzusetzen.

Auch finanzielle Themen können nun gut geregelt werden. Merkur und Sonne in Ihrem Gegenzeichen Skorpion sorgen dafür, dass wichtige Gespräche endlich zustande kommen und tiefgründiger werden. Dies hilft Ihnen dabei, alte Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn dann Uranus in Ihrem Zeichen am Freitag auf Mars trifft, ist der Weg frei für einen spannenden Neuanfang.