Das Glückshoroskop ab 22.10.2024: Sternzeichen Widder

Als Feuerzeichen, lieber Widder, haben Sie oft Schwierigkeiten mit den intensiven Energien des Skorpions. Doch diese Woche bietet Ihnen die Chance, den Stillstand der letzten Monate endlich hinter sich zu lassen. Uranus und Merkur unterstützen Sie dabei, klare Entscheidungen zu treffen – besonders in beruflichen Angelegenheiten. Dank Mars im gefühlvollen Krebs spüren Sie ein tieferes Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit, was Ihnen hilft, Ihre Liebesziele klarer zu verfolgen. Die Konstellationen bringen Ihnen den nötigen Schwung, um Ihre Karriere voranzutreiben und Ihre Finanzen zu stabilisieren. Zusätzlich sorgt Venus im abenteuerlichen Schützen für frischen Wind in Ihren Liebesbeziehungen. Nutzen Sie diese für neue Begegnungen.