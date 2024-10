Das Glückshoroskop ab 22.10.2024: Sternzeichen Zwillinge

Die aktuelle kosmische Konstellation verspricht eine aufregende Woche, lieber Zwilling. Ihr Herrscher Merkur im Skorpion verstärkt Ihr Bedürfnis, tiefgründige Gespräche zu führen und verborgene Themen anzusprechen. Frau Venus in Ihrem Gegenzeichen Schütze bringt eine spielerische Energie in Ihre Beziehungen, was besonders vorteilhaft für neue Romanzen oder das Wiederaufleben alter Verbindungen ist.

Die Sonne in Waage und dann im Skorpion verleiht Ihnen das nötige Fingerspitzengefühl, um alte Konflikte zu klären und wieder Harmonie herzustellen. Nutzen Sie diese Woche, um berufliche und finanzielle Angelegenheiten zu organisieren. Die Kraft von Mars und Uranus helfen Ihnen besonders am Wochenende, langfristigen Erfolg anzusteuern.