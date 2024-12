Das große Advents-Horoskop 2024: Sternzeichen Jungfrau

Unter dem Einfluss von Saturn in den Fischen, liebe Jungfrau, haben Sie dieses Jahr die Liebe in den Mittelpunkt Ihres Lebens gestellt. Es war nicht immer ein leichter Weg, doch mit der harmonischen Begegnung von Merkur und Venus weht nun frischer Wind in Ihrer Partnerschaft. Über die Weihnachtstage stärkt Sie diese Konstellation und lässt Sie selbstbewusster Ihre Wünsche formulieren. Der kraftvolle Zwillinge-Vollmond hilft Ihnen zusätzlich, genau zu erkennen, was Sie in einer Beziehung wirklich suchen. Er gibt Ihnen den Mut, zu Ihren Ansprüchen zu stehen – in allen Bereichen Ihres Lebens.

Ihr Advents-Mantra lautet:

„Ich spüre, dass mein Wille Berge versetzt. Ich stehe zu dem, was ich will, übernehme Verantwortung und handle autark.“