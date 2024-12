Das große Advents-Horoskop 2024: Sternzeichen Löwe

Der dynamische Zwillinge-Vollmond beschert Ihnen, lieber Löwe, einen optimistischen Start in die Festtage. Diese volle Mondenergie bringt eine Welle der Zuversicht mit sich und lässt die Herausforderungen der letzten Monate verblassen. Sie verspüren den Drang, Ihren Alltag mit neuer Tatkraft zu gestalten und sich frische Ziele zu setzen – sei es für ein erfüllteres Liebesleben oder für Ihren beruflichen Erfolg. Alles, was Sie jetzt in Bewegung bringen, wird Ihnen 2025 beständigen Rückenwind geben. Auch Merkur und Venus unterstützen Sie dabei, Ihren Träumen Leben einzuhauchen und auf Ihre Fähigkeiten zu vertrauen.

Ihr Advents-Mantra lautet:

„Ich spüre, dass mein Kraftpotenzial voll zum Ausdruck kommt. Leidenschaft und Lust tragen mich durchs Leben.“