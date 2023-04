Das große Geld-Horoskop ab 24. April 2023: Diese 3 goldenen Sterne unterstützen Sie!

Der Himmel macht jetzt Hoffnung. So gibt es in gerade in dieser Woche Sterne, die uns helfen, uns selbst zu helfen. Im Klartext: Mit ihrer Unterstützung können wir Wege finden, unsere Geldprobleme zu lösen. Und gut möglich, dass uns auch das Glück zu Hilfe kommt.Tiefsitzende Ängste können bearbeitet werden. Das ist die große Chance dieser Eklipse!

Lesen Sie hier: Das Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen

Bekämpfen Sie Ihre finanzielle Sorgen mithilfe der Sterne

Eigentlich könnte alles so herrlich sein: Wir befinden uns kurz vor der schönsten und üppigsten Frühlingsperiode des Jahres. Doch gerade die Wochen, in der die Sonne durch den stets nach Sicherheit strebenden Stier reist, machen uns besonders bewusst, wie viele Sorgen und Ängste uns nun schon seit langer Zeit begleiten. Natürlich möchten wir nur allzu gern unser Glück im Hier und Jetzt genießen und uns an der Fruchtbarkeit von Mutter Natur erfreuen. Doch leider schauen wir seit Monaten einer unsicheren Zukunft entgegen, die sicher auch Sie zuweilen verzagen lässt – insbesondere, wenn Sie an Ihre materielle Sicherheit denken. Wie gut daher, dass der Kosmos Ihnen jetzt reichlich Chancen bietet, zu mehr Selbstvertrauen zu gelangen und Ihre Finanzen langfristig zu stabilisieren.

Neumond im April 2023: Der Widder-Mond wird zu einem ganz besonderen Ereignis!

Merkur bietet Unterstützung beim Nutzen Ihrer Chancen

Die Sternenwelt meint es schon zum Anfang der Woche besonders gut mit Ihnen. Denn da begegnet unser Zentralgestirn, die Wärme spendende Stier-Sonne, den schicksalsträchtigen Mondknoten. Einmal jährlich unterstützt Sie diese Konstellation dabei, mit alten, belastenden Themen abzuschließen und sich auf neue produktive Projekte zu besinnen. Im Idealfall finden Sie an diesem Tag etwas Ruhe, um in sich hineinzuspüren und über Ihre Berufung nachzudenken. Darin bestärkt Sie auch der gewitzte Merkur, der ab dem 21. April den Rückwärtsgang einlegt, und Sie gern an all die Talente und Fähigkeiten erinnern möchte, die in Ihnen seit ewigen Zeiten schlummern und nur darauf warten, endlich von Ihnen genutzt zu werden.

Die ganze Woche hält er sich in der Nähe der Sonne auf, um sich am Sonntag mit ihr in eine Glück verheißende Konjunktion zu begeben. Was immer es ist, was Ihnen am Montag – oder einem anderen Tag der letzten Aprilwoche – bezüglich materieller Absicherung, ungewöhnlichen Verdienstchancen oder beruflichem Erfolg in den Sinn kommt – es ist wohl das, mit dem Sie sich in den nächsten Monaten eine stabile Basis aufbauen oder bereits vorhandene Sicherheiten erweitern können. Auf einer noch tiefer liegenden Ebene helfen Ihnen Sonne, Mondknoten und Merkur jetzt, sich von Gedankenmustern zu befreien, die Sie daran hindern, Ihr volles Potenzial zu leben und aktuellen Herausforderungen mutig zu begegnen.

Die Glückstage der Sternzeichen im April 2023

So sieht die kosmische Hilfe der Woche aus

Mut ist überhaupt ein gutes Stichwort. Denn diese Woche stehen Ihnen auch der kriegerische Mars und der risikofreudige Uranus gern zur Seite, um Ihnen genau die Zuversicht zu schenken, der es bedarf, um Ihre alltäglichen weltlichen Sorgen in den Griff zu bekommen. Besonders Mars, der zum Wochenanfang gemeinsam mit dem gefühlvollen Mond durch den Krebs reist, bemüht sich gerade sehr darum, Ihre Seele zu stärken und Ihre tief sitzenden Ängste zu überwinden. Und auch der Stier-Uranus tut nun alles, um Ihnen kreative Ideen einzugeben, wie Sie sich neue Geldquellen erschließen oder bestehende Einkommen erhöhen können.

Ausgesprochenes Wochen-Highlight: Von Freitag bis Sonntag begegnen sich diese beiden Energiebündel in einem harmonischen Sextil. Dies unterstützt Ihren Selbstwert, energetisiert Sie wohltuend und hilft Ihnen, in Ihre Durchsetzungskraft und eine positive Zukunft zu vertrauen. Mehr noch! Auch Saturn, der gerade durch die Fische reist, hat ein Wörtchen mitzureden. Er sorgt dafür, dass Mars und Uranus – beide nicht für Ihre Beständigkeit berühmt – nachhaltig in all den Gebieten wirken, bei denen Sie tatkräftige Hilfestellung brauchen, um sich auf Dauer sicher und geborgen zu fühlen.

Also Kopf hoch! Was immer Sie derzeit bedrückt, welche finanziellen Probleme oder Zukunftsängste Sie auch plagen – kosmische Hilfe naht! Mars, Merkur und Uranus sind mehr als gewillt, Ihnen zur Seite zu stehen. Alles, was Sie jetzt noch leisten müssen, ist, Ihre Situation ehrlich anzuerkennen und dann mutig – gern gemeinsam mit Gleichgesinnten – so zu gestalten, wie sie es haben wollen. Lesen Sie im Folgenden Ihr persönliches Geld-Horoskop und Ihr dazugehöriges Geldglücksmantra.

Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: iStock/da-kuk