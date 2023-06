Das große Horoskop der Familie ab 21. Juni 2023: Sternzeichen Waage

Sie sind in Ihrer Familie nicht für Ihre Durchsetzungskraft bekannt. Ihre Unentschiedenheit und Ihr Wunsch nach liebevollem Umgang werden allzu oft ausgenutzt, wenn ein Streit unter Ihren Lieben entbrennt. Jede und jeder möchte Sie dann auf die eigene Seite ziehen, will, dass Sie Partei ergreifen. Die Krebsenergie unterstützt Sie diese Woche besonders, mehr Standfestigkeit zu erlangen. Sie hinterfragt, was eigentlich Ihre ganz eigenen Bedürfnisse bezüglich einer Glück bringenden Familienkonstellation sind. Nutzen diese emotionale Kraft und lassen Sie Ihre Lieben jetzt endlich wissen, was Ihre Meinung bezüglich schwelender Probleme ist. Sie werden erstaunt sein, wie sehr man auf Sie hört, und bald tatsächlicher Friede herrscht.