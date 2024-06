Das große Sommer-Geld-Horoskop 2024: Die besten Geldtage für das Sternzeichen Krebs

Der aktuelle Zwillinge-Merkur bietet Ihnen, lieber Krebs, die perfekte Gelegenheit zur finanziellen Bestandsaufnahme. Wie abhängig sind Sie in finanziellen Dingen von Ihrem Umfeld – und was können Sie unternehmen, um mehr Eigenständigkeit zu erlangen?

Ab dem 17. Juni, wenn Merkur durch Ihr Zeichen reist, ist der ideale Zeitpunkt gekommen, mutig Neues auszuprobieren und mehr finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Das Glück steht Ihnen dann bis zum 2. Juli zur Seite. In dieser Zeit inspiriert Merkur Sie zu besonders kreativen Ideen und führt Sie an wichtige Kontakte heran, die Ihre Vorhaben unterstützen können. Der August eignet sich nicht, um sich auf finanzielles Neuland zu wagen. Dafür sieht der September wieder äußerst vielversprechend in Sachen Finanzen aus.

Ihre besten Geldtermine:

17. Juni

21. Juni

30. Juni

26. Juli

1. August

4. August

9. September

12. September

25. September

