Das große Weihnachts-Horoskop 2022 für alle Sternzeichen: Überraschungen von den Sternen!

Ein schwieriges Jahr geht zu Ende. Ein Jahr, dass uns viel zugemutet hat,ein Jahr, das uns viele Ängste und Sorgen hinterlässt. Und jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten, vor dem Fest, dessen Name Hoffnung ist. Hoffnung auf Frieden, auf Liebe und Menschlichkeit.

Werden sich dieses Weihnachten unsere Hoffnungen erfüllen? Werden wir aufatmen können, um dann den Blick zuversichtlich nach vorne zu richten. So viel vorweg: Die Sterne tun dieses Weihnachten Ihr Bestes, um unsere Hoffnungen zu erfüllen. Sie stellen uns allen mehr Liebe und Frieden in Aussicht. Lassen wir diese Liebe und diesen Frieden in unsere Herzen!

Die Sterne haben uns viel gelehrt

Seit Jahren halten uns die Sterne ganz schön auf Trab. Erst die zahlreichen turbulenten Begegnungen von Pluto, Saturn und Jupiter Anfang 2020. Gefolgt von der stürmischen Konfrontation zwischen Saturn und Uranus im Jahre 2021. Und auch 2022 haben diese beiden Langsamläufer im Verbund mit Jupiter und Neptun im persönlichen wie auch gesellschaftlichen Leben für reichlich Unruhe gesorgt.

Viele Menschen sind bei dem Versuch, sich ständig auf Veränderungen einzustellen, an ihre seelischen und materiellen Grenzen gekommen – vielleicht auch Sie? Nun, ein Gutes haben diese letzten anstrengenden Jahre gehabt! Wir sind alle flexibler, widerstandsfähiger und kreativer geworden. Sicher sind auch Sie nun bestens darauf vorbereitet, auf alle unerwarteten Begebenheiten des kommenden Jahres mit Gelassenheit und Einfallsreichtum zu reagieren.

Weihnachts-Horoskop 2022: Die Steinbock-Energie zeigt Wirkung

Doch bevor sich der Vorhang für 2023 und neue kosmische Dramen öffnet, heißt es erst einmal zur Ruhe zu kommen und tief durchzuatmen. Denn nun steht Weihnachten ins Haus. Noch strahlt die Sonne im optimistischen Zeichen Schütze und bringt Ihnen reichlich Kraft, um all die Vorbereitungen zu treffen, die ein fröhliches Fest im Familienkreise mit sich bringt.

Aber ab dem Zwillinge-Vollmond am 8. Dezember werden sich Hektik und Aufregung spürbar legen und einer entspannteren Vorfreude auf die letzten Tage des Jahres weichen. Zusätzlich macht sich mit dem Eintritt von Venus in den gelassenen Steinbock am 10. Dezember noch mehr innere Ruhe und stille Freude breit.

Wenn dann die Sonne Venus zur Wintersonnenwende am 21. Dezember in den Steinbock folgt, sind hervorragende Voraussetzungen geschaffen, um dieses turbulente Jahr zu einem versöhnenden Abschluss zu führen. Die Macht des Steinbocks ermutigt Sie dazu die mystische Weihnachtszeit für etwas Rückzug zu nutzen, um die Erkenntnisse und Einsicht des auslaufenden Jahres zu verinnerlichen. Dazu trägt auch der magisch-kraftvolle Neumond in dem erdigen Zeichen am 23. Dezember bei.

Ein kleines Wunder erwartet uns am Heiligen Fest

All diese geerdete, realistische Energie sorgt dafür, dass Sie die freudigen Überraschungen, die die Sterne diese Feiertage für Sie bereithalten, in vollen Zügen genießen können. Tatsächlich kommt zum Heiligen Fest ein kleines Wunder auf Sie zu: Da ist erst einmal der erneute Eintritt des Glücksplaneten Jupiter in der Energie geladenen Widder.

Kurz vor der Wintersonnenwende, am 20. Dezember, stärkt dieses Ereignis die Vorfreude auf die geheimnisvolle Zeit zwischen den Jahren und bringt Ihnen verlorene Hoffnungen und Elan zurück. Träume, die Sie zu Beginn des Jahres hegten und die über den Sommer verloren schienen, können nun doch noch wahr werden. Diffuse Zukunftsängste lösen sich nun auf. Sie finden die Kraft, sich den Herausforderungen der kommenden Monate mit Optimismus und einer deutlichen Vision für Ihr ganz persönliches Glück zu stellen.

Harmonie im Haus durch das Trigon: Merkur und Neptun treffen aufeinander

Die Freude und Inspiration, die Ihnen Jupiter nun schenkt, wird am ersten Weihnachtstag noch durch einen weiteren astrologischen Höhepunkt gesteigert: Merkur trifft sich mit dem schillernden Planeten Neptun in einem harmonischen Trigon am Himmelszelt. Dies mag nicht die Konstellation sein, die die drei Heiligen Könige vor vielen Jahrhunderten zum Christkind führte - doch stimuliert sie lang unterdrückte Sehnsüchte und bringt Ihnen Harmonie und Zuversicht ins Haus.

Diese Begegnung von Merkur und Neptun ist ideal, um sich nicht nur mit den Ereignissen des Jahres, sondern auch mit Verwandten und Freunden auszusöhnen. Nutzen Sie also die große Chance, die Ihnen die Sternenwelt bietet. Laden Sie sich reichlich geliebte Menschen ins Haus, sprechen Sie sich, wenn notwendig aus und reisen Sie dann gemeinsam Richtung 2023 – in ein Jahr, das hoffentlich von Liebe, Glück und Erfolg bestimmt wird.

