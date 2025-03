Frühlings-Tagundnachtgleiche am 20. März 2025: So beeinflussen die kosmischen Energien die Sternzeichen

Die Frühlings-Tagundnachtgleiche beginnt dieses Jahr am Donnerstag, den 20. März 2025 um genau 10:01 Uhr. An diesem Datum sind Tag und Nacht etwa gleich lang, nämlich ungefähr 12 Stunden. Ab dann begrüßen wir auf der Nordhalbkugel wieder den Frühling!

Zusammen mit der Herbst-Tagundnachtgleiche und der Sommer- sowie Wintersonnenwende, bestimmet die Tagundnachtgleiche im Frühjahr den wiederkehrenden Jahreszeitenwechsel.

Astronomen nennen den Punkt, ab dem die Tage auf der Nordhalbkugel wieder länger und auf der Südhalbkugel wiederum kürzer werden, auch (Frühlings-)Äquinoktium.

Die Frühlings-Tagundnachtgleiche zeichnet aber eben auch ein positiver Energieumbruch aus. Langsam erwacht die Natur und auch wir Menschen werden von den Frühlingsenergien beflügelt.

Von diesem harmonischen Gleichgewicht zwischen Tag und Nacht sowie dem Eintritt der Sonne in das Zeichen Widder am 20. März, womit das Jahr der Venus eingeleitet wird, profitieren auch die Sternzeichen. Denn all das sind kraftvolle, magische Ereignisse, welche die Sternzeichen beeinflussen.

Liebe, Erfolg und Gesundheit: Lesen Sie im nächsten Abschnitt, was mit dem Frühlings-Tagundnachtgleiche auf Ihr Sternzeichen zukommt.

Sie möchten wissen, was im März noch auf Ihr Sternzeichen zukommt? Schauen Sie im Video unser Monatshoroskop und finden Sie heraus, was die Sterne in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit für Sie bereithalten: