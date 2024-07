Das Horoskop der magischen Sommertage ab dem 22.07.24: Jetzt verzaubern uns Sonne und Neptun!

Eines vielleicht vorweg: Magie ist kein böser Hexenzauber. Sie ist nur etwas, was wir mit dem Verstand nicht erklären können. Und sie ist ein Talent, über das jeder von uns verfügt, der eine mehr, der andere weniger. Magie ist in der Tat unser sechster Sinn. Also nutzen wir doch diesen Sinn, so wie wir auch Augen, Gehör und Tastsinn nutzen.

In der Woche ab dem 22. Juli 2024 wird unser sechster Sinn von Sonne und Neptun aktiviert. Wir sollten also jetzt sehr aufmerksam auf unsere innere Stimme hören und auf unsere Ahnungen, Träume und Visionen achten. Sie alle haben jetzt wichtige Botschaften für uns. Botschaften, die uns in allen Lebensbereichen helfen, das Richtige zu tun. Und das Richtige zu tun, heißt ja nichts anderes als: Wir machen uns alle auf zu mehr Glück und zu mehr Erfolg.

