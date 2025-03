Das Horoskop zum Liebesglück ab dem 04.04.25: Sternzeichen Waage

Diese Woche bringt Ihre Sinne zum Leuchten, liebe Waage, und lädt Sie ein, Liebe in ihrer schönsten Form zu erleben! Ihre Herrscherin Venus in den Fischen entfacht in Ihnen ein zartes, spielerisches Glimmern und macht es Ihnen leicht, Ihre Gefühle offen zu zeigen. Der sanfte Krebs-Mars im Zusammenspiel mit Uranus im Stier schenkt Ihnen den Mut, sich tiefer auf jemanden einzulassen – sei es in einer bestehenden Beziehung oder bei einer neuen Begegnung. Das kraftvolle Treffen von Jupiter und Sonne am Sonntag verstärkt diese Energie und eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Liebe intensiver als je zuvor zu spüren. Ein perfekter Moment für mutige Gesten - je mehr Sie geben, desto mehr erhalten Sie.

Ihr Glücksmotto:

"Ich öffne mein Herz und genieße die Magie der Liebe."