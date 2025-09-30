Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Jungfrau
So bewahren Sie Ihr Glück, lieber Jungfrau. Hier erfahren Sie, wie Sie in dieser Woche Ihr Herz schützen!
Liebe Jungfrau, Sie sind es gewohnt, alles zu prüfen und zu sortieren – doch diese Woche kann selbst Ihre Genauigkeit ins Wanken geraten. Sie sind blind für kleine Fehler und glauben dennoch, alles im Griff zu habe. Ihr stärkster Schutz ist es, sich treu zu bleiben und nicht der Versuchung zu erliegen, schneller oder lockerer zu entscheiden, als Sie es sonst tun würden. Wenn andere drängen oder schmeicheln, ziehen Sie sich lieber zurück, um in Ruhe zu prüfen. Krisen vermeiden Sie, indem Sie konsequent auf Ihr eigenes Tempo achten. Und gerade dadurch erreichen Sie Ihre Ziele: nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Genauigkeit. So wird aus Vorsicht Stärke.
Ihr Schutz-Mantra:
„Ich vertraue meinem Tempo und finde darin Sicherheit.“