Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Waage

Liebe Waage, Sie wollen Harmonie und gerade deshalb könnte Jupiter Ihnen gefährlich werden. Er flüstert Ihnen zu, über Unstimmigkeiten hinwegzusehen, nur um den Frieden zu wahren. Doch wahres Geben und Nehmen entsteht nicht durch Wegschauen, sondern durch klare Grenzen. Merkur verschärft diese Tendenz, indem er Sie dazu verleitet, zu schnell „Ja“ zu sagen. Die Sonne jedoch schenkt Ihnen den Mut, das heikle Gespräch zu führen, das schon lange nötig war. Ihre Ziele rücken näher, wenn Sie nicht versuchen, alles auszugleichen, sondern lernen, sich selbst ins Zentrum zu stellen. So vermeiden Sie Enttäuschungen, die aus unausgesprochenen Erwartungen entstehen.

Ihr Schutz-Mantra:

„Ich wähle klare Worte und das verschafft mir Balance.“