Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Löwe

Manchmal, lieber Löwe, wird Ihr eigenes Strahlen zur Falle: Sie wollen glänzen, und Jupiter bestärkt Sie darin, größer zu denken, als es gesund ist. Doch die Sonne erinnert Sie, dass nicht jeder Scheinwerfer Ihnen guttut. Ihr Schutz liegt in der Kunst, zwischen Beifall und echtem Wert zu unterscheiden. Ein Abenteuer, das Sie lockt, könnte sich als Theater ohne Inhalt entpuppen – schön inszeniert, aber ohne Fundament. Sie bewahren Ihr Herz und Ihr Konto, wenn Sie sich fragen: „Dient mir das – oder dient es nur meinem Ego?“ Große Ziele verwirklichen Sie, wenn Sie Ihr Feuer gezielt einsetzen. Dann sind Ihre Siege beständig.

Ihr Schutz-Mantra:

„Ich blicke hinter die Fassade und finde dort mein Glück.“