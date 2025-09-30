Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Krebs
So bewahren Sie Ihr Glück, lieber Krebs. Hier erfahren Sie, wie Sie in dieser Woche Ihr Herz schützen!
Liebe Krebse, Sie spüren in dieser Woche besonders, wie verführerisch es ist, sich von schönen Versprechen einlullen zu lassen. Doch gerade jetzt ist Wachsamkeit Ihr stärkster Schutz. Nicht jeder, der Ihnen Sicherheit zusagt, hält Wort – und das gilt im Geld wie in der Liebe. Sie vermeiden Enttäuschungen, indem Sie kleine Signale ernst nehmen: das ungute Gefühl im Bauch, den Blick, der nicht ehrlich wirkt, das Detail, das nicht stimmt. Ihre wahren Ziele erreichen Sie, wenn Sie den Mut haben, nicht alles schönzureden, sondern Grenzen zu setzen. So bleiben Ihre Träume heil, anstatt zerschmettert zu werden.
Ihr Schutz-Mantra:
„Ich nehme Warnsignale ernst und bleibe mir treu.“