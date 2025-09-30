Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Zwillinge
So bewahren Sie Ihr Glück, lieber Zwilling. Hier erfahren Sie, wie Sie in dieser Woche Ihr Herz schützen!
Liebe Zwillinge, Ihre größte Stärke – die Begeisterung für Neues – ist zugleich Ihre größte Falle. Jupiter treibt Sie dazu, jeder Idee hinterherzulaufen. Ihr Herrscher Merkur verwickelt Sie in Gespräche, die Sie mehr kosten, als Sie glauben. Die Sonne schützt Sie, wenn Sie lernen, Ihre Gedanken zu sortieren und nicht alles sofort zu versprechen. Absichern können Sie sich, indem Sie alles schriftlich festhalten, egal ob Vertrag oder Liebesbekenntnis. Wer klare Worte wählt, vermeidet Missverständnisse. Ihre Ziele erreichen Sie, wenn Sie diesmal nicht auf zehn Pferde setzen, sondern eines wählen und dabei bleiben. So entkommen Sie der Falle und behalten die Richtung.
Ihr Schutz-Mantra:
„Ich entscheide bewusst und schenke meinen Worten Gewicht.“