Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Schütze

Lieber Schütze, für Sie ist es ein schmaler Grat: Göttervater Jupiter, Ihr treuer Begleiter, macht Sie stets zuversichtlich – manchmal leider zu sehr. In dieser Woche könnte genau dieser Optimismus Sie blenden. Sie vermeiden anstehende Krisen, indem Sie bewusst auf die Bremse treten, bevor Sie große Versprechen geben oder annehmen. Die Sonne zeigt Ihnen, dass Zusammenarbeit mehr bringt als Alleingänge. Bitten Sie um Rückmeldung, bevor Sie handeln, und Sie verhindern, dass ein Traum in einer Enttäuschung endet. Ihre größten Ziele erreichen Sie nicht durch blinden Glauben, sondern durch die Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen. Wer Maß hält, wird weiterkommen.

Ihr Schutz-Mantra:

„Ich handle erst, wenn meine Träume in Sicherheit sind.“