Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Skorpion

Sie lieben Intensität, lieber Skorpion, doch diese Woche kann Sie das in den Abgrund reißen. Jupiter treibt Sie in Extreme, die mehr verbrennen, als sie bringen. Vielleicht lockt ein prickelndes Abenteuer, das mit Ernüchterung endet. Ihr Schutz liegt darin, Ihre Leidenschaft nicht gegen sich selbst zu richten. Die Sonne hilft Ihnen dabei, die Kontrolle nicht zu verlieren und so bei aller Herausforderung noch mehr Klarheit über sich selbst zu gewinnen. Dann spüren Sie, welche Wünsche wirklich Bestand haben. Ihre großen Ziele verwirklichen Sie, wenn Sie Energie auf Bewährtes lenken, statt sich ins Ungewisse zu stürzen. So wird aus Intensität Tiefe.

Ihr Schutz-Mantra:

„Ich richte meine Kraft auf das, was mich wirklich glücklich macht.“