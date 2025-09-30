Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Widder

Lieber Widder, Sie sind gewohnt, direkt loszustürmen, wenn sich eine Gelegenheit zeigt. Genau das macht Sie anfällig, wenn Jupiter Ihnen diese Woche riesige Chancen vorgaukelt. Was wie ein Traumstart aussieht, ist wohl eher ein Fallstrick. Es ist jetzt essentiell, innezuhalten und erst in Ruhe zu prüfen, wer oder was wirklich zu Ihnen passt, vermeiden Sie unnötige Enttäuschungen. Vor allem finanziell: Versprechen, die zu glänzend wirken, sind jetzt mit Vorsicht zu genießen. Absichern können Sie sich, indem Sie auf klare Fakten bestehen und sich Rat von jemandem holen, dem Sie vertrauen. So behalten Sie Ihr Ziel im Blick, ohne in eine Übertreibung zu geraten.

Ihr Schutz-Mantra:

„Ich wähle Klarheit statt Illusion und finde darin meine Stärke.“