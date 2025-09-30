präsentiert von WUNDERWEIB.de
Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Stier

Aus der Serie: Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: So schützen Sie jetzt Ihr Glück!

So bewahren Sie Ihr Glück, lieber Stier. Hier erfahren Sie, wie Sie in dieser Woche Ihr Herz schützen!

Sternzeichen Stier vor einer bunten Galaxie mit Jupiter und Merkur
Foto: Collage mit AdobeFirefly (generiert mit KI) und Astrowoche.de
Für Sie, lieber Stier, liegt die Gefahr darin, sich von Jupiter einlullen zu lassen. Ein Angebot scheint so solide, dass Sie meinen, nichts falsch machen zu können – doch genau hier lauert das Risiko. Die Sonne hilft Ihnen, eine nüchterne Bilanz zu ziehen und zu sehen, ob das Fundament wirklich trägt. Fragen Sie: „Würde das auch morgen noch Bestand haben?“, und sie erkennen die Wahrheit. Absichern können Sie sich, indem Sie Ihre Finanzen streng ordnen und keine neuen Schulden oder Risiken eingehen. Auch in der Liebe gilt: Versprechen, die zu süß klingen, dürfen Sie zweimal hinterfragen. Ihre großen Ziele erreichen Sie durch kluges Abwarten.

Ihr Schutz-Mantra:

„Ich vertraue der Geduld. Sie bringt mir echtes Glück.“

