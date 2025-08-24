Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Jungfrauen

Liebe Jungfrau, diese Woche führt Sie näher an Ihre eigenen Bedürfnisse. Vielleicht spüren Sie, dass Sie genug gegeben haben und nun etwas zu Ihnen zurückkommen darf. Vielleicht merken Sie, dass jemand Sie liebt, ohne dass Sie sich beweisen müssen. Venus möchte Ihnen zeigen, dass Liebe nicht aus Leistung, sondern aus echter Verbundenheit wächst. Wenn Sie auf Ihr Herz hören, werden Sie erkennen, wer es wirklich ernst meint. Jetzt ist eine gute Zeit, um zu spüren, was Ihnen wirklich guttut. Da kann es auch passieren, dass Sie sich Ihrer Vergangenheit stellen und aktuelle Bindungen kritisch hinterfragen müssen. Vertrauen Sie darauf, dass die Liebe der Venus es gut mit Ihnen meint und Sie in dieser Woche wichtige Entscheidungen für Ihre Zukunft treffen können.

Ihr Liebes-Mantra:

„Ich bin liebenswert, ohne etwas leisten zu müssen.“