Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Waagen

Ihre Liebe sucht Einklang, liebe Waage. In Ihrem Herzen lebt ein tiefes Bedürfnis nach Frieden. Doch manchmal bedeutet Liebe auch, den Mut zu haben, die Harmonie für einen kurzen Moment aufs Spiel zu setzen, um für sich einzustehen. Diese Woche dürfen Sie genau darin wachsen. Venus schenkt Ihnen die Fähigkeit, die Balance zwischen Nähe und Eigenständigkeit neu zu justieren. Vielleicht spüren Sie auch, dass es Zeit ist, sich selbst wieder ernster zu nehmen. Geben Sie, was Sie gerne geben, aber achten Sie vor allem darauf, dass Ihr eigenes Herz nicht auf der Strecke bleibt. Liebe heißt nämlich nicht, sich anzupassen, sondern jemanden zu finden, der bereit ist, Kompromisse einzugehen und Ihre Bedürfnisse zu priorisieren.

Ihr Liebes-Mantra:

„Ich darf mich verbinden und dabei ganz ich selbst bleiben.“