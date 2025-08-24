Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Löwen

Lieber Löwe, diese Woche trägt Ihren Namen, denn Venus steht in Ihrem Zeichen – und schenkt Ihnen eine unwiderstehliche Ausstrahlung. Doch es geht nicht nur darum, dass Sie die Aufmerksamkeit bekommen, die Sie sich wünschen, sondern darum, dass jemand Ihr Inneres erkennt. Jetzt verstehen Sie, dass es nicht wichtig ist, dass möglichst viele Menschen Sie sehen, sondern dass es diese eine Person gibt, der es gelingt, hinter Ihre Fassade zu blicken. Lassen Sie Nähe zu, auch dort, wo Sie sich am meisten wünschen, stark zu erscheinen. Sie bleiben liebens- und bewundernswert, auch wenn Sie nicht immer Ihre schillernde Maske tragen. Gerade darin liegt Ihre wahre Größe. Und Ihr Herzensmensch wird das erkennen!

Ihr Liebes-Mantra:

„Ich werde geliebt, wenn ich mich zeige, wie ich bin.“