Thema der Woche

Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Krebse

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Ab dem 25.08.2025 verspricht Venus uns eine ganz besondere Liebeswoche. Worauf Krebse sich jetzt freuen dürfen!

Für den sensiblen Krebs bringt diese Woche eine besondere Chance, selbstbewusster zu werden. Die Löwe-Venus stärkt Ihr Selbstvertrauen und schenkt Ihnen den Mut, sich mit Ihren Gefühlen zu zeigen. Ihre Sensibilität ist nichts, wofür Sie sich verstecken müssen – im Gegenteil, sie macht Sie einzigartig. Sie dürfen jetzt lernen, zu Ihrer emotionalen Tiefe zu stehen und sich dadurch noch mehr selbst zu schätzen. Lassen Sie Nähe zu und zeigen Sie, wer Sie sind. Sie werden erleben, dass Menschen Ihre Sanftheit respektieren und lieben. Wenn jemand versucht, Ihnen Ihre Empathie abzusprechen oder als Schwäche zu verkaufen, meint dieser Mensch es nicht gut mit Ihnen. Vertrauen Sie darauf, dass Sie durch jedes Gefühl wachsen und stärker werden. Der*die Richtige wird Sie auf diesem Weg begleiten!

Ihr Liebes-Mantra:

„Ich bin richtig so, wie ich bin. Mit all meinen Emotionen.“

