präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Thema der Woche

Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Skorpione

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche des Jahres beginnt jetzt!

Ab dem 25.08.2025 verspricht Venus uns eine ganz besondere Liebeswoche. Worauf Skorpione sich jetzt freuen dürfen!

9 / 13
Sternzeichen Skorpion vor goldenen Herzen aus Sternen in der Galaxie
Foto: Collage mit EddieSnapix / AdobeStock und Astrowoche.de
Auf Pinterest merken

Lieber Skorpion, Ihre Tiefe ist jetzt gefragt. Diese Woche berührt Sie dort, wo Ihre Gefühle besonders intensiv sind. Venus trifft auf Pluto, und das heißt, dass nichts oberflächlich bleibt. Mit diesen fast schon magischen Energien kommen Sie wahrscheinlich am allerbesten aus. Denn genau das ist Ihre Stärke! Sie lieben nicht halb, sondern immer von ganzem Herzen. Vertrauen Sie jetzt auf jeden Fall Ihrer Intuition. Sie zeigt Ihnen, wer es wirklich ernst meint. Und achten Sie darauf, ob Sie aus Angst vor Verletzung nicht schon zu lange auf Abstand gehen. Es kann beängstigend sein, wenn man sich immer Hals über Kopf fallen lässt. Doch der oder die Richtige wird Sie schon bald auffangen, und Venus zeigt Ihnen, wer diese Person ist!

Ihr Liebes-Mantra:

„Ich vertraue meinem Herzen und schenke es jemandem, der es verdient.“

Video Platzhalter
Video: Glutamat
Zurück
Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Waagen
Weiter
Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Schützen
Seite
NewsThema der WocheHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Die Silhouette einer Frau im Schneidersitz, umgeben von ihren Aurafarben und einer Galaxie - Foto: AdobeFirefly (KI generiert)
Das Geheimnis der Aura
Aurafarben Bedeutung entschlüsselt: Was Ihr persönliches Energiefeld über Sie preisgibt

Jede Aura hat ihre eigene Geschichte. Finden Sie heraus, was Ihr Energiefeld über Sie aussagt und welche Bedeutung Ihre Aurafarbe hat.

Zwei leuchtende Herzen aus goldenen Sternen vor einem farbenfrohen Himmel - Foto: EddieSnapix / AdobeStock
Thema der Woche
Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche des Jahres beginnt jetzt!

Ab dem 25.08.2025 verspricht Venus uns eine ganz besondere Liebeswoche. Was bedeutet das für Ihr Sternzeichen?

Herzfiguren in einem Kreis aus Sternzeichensymbolen - Foto: New Africa / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
In der Woche ab dem 25.08.25 öffnet das Universum für 3 Sternzeichen die Tore zu magischer Liebe!

Diese 3 Sternzeichen verabschieden den August 2025 dank Venus mit einer wundervollen Liebeswoche ab dem 25.08.25!

Zeichnung von einer Frau, die eine mit Blumen verzierte Mondsichel hält - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Neumond-Energien
Alles zum Jungfrau-Neumond am 23.08.25: Diese 4 Sternzeichen können ihr Leben transformieren!

Hier erfahren Sie alles zum kraftvollen Jungfrau-Neumond am 23.08.25! Welche Sternzeichen profitieren am meisten?

Sternzeichenkreis mit leuchtendem Hintergrund - Foto: BillionPhotos.com / AdobeStock
Die Sterne für das Wochenende
Ab dem 23.08.2025 erleben 3 Sternzeichen ein Wochenende voller sonniger Gelassenheit!

Das erste Wochenende der Jungfrau-Saison ab dem 23.08.2025 hält für diese 3 Sternzeichen unzählige Lichtmomente bereit.