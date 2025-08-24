Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Skorpione

Lieber Skorpion, Ihre Tiefe ist jetzt gefragt. Diese Woche berührt Sie dort, wo Ihre Gefühle besonders intensiv sind. Venus trifft auf Pluto, und das heißt, dass nichts oberflächlich bleibt. Mit diesen fast schon magischen Energien kommen Sie wahrscheinlich am allerbesten aus. Denn genau das ist Ihre Stärke! Sie lieben nicht halb, sondern immer von ganzem Herzen. Vertrauen Sie jetzt auf jeden Fall Ihrer Intuition. Sie zeigt Ihnen, wer es wirklich ernst meint. Und achten Sie darauf, ob Sie aus Angst vor Verletzung nicht schon zu lange auf Abstand gehen. Es kann beängstigend sein, wenn man sich immer Hals über Kopf fallen lässt. Doch der oder die Richtige wird Sie schon bald auffangen, und Venus zeigt Ihnen, wer diese Person ist!

Ihr Liebes-Mantra:

„Ich vertraue meinem Herzen und schenke es jemandem, der es verdient.“