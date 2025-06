Das Liebes-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Schütze

Ihre leidenschaftliche Energie zieht Menschen immer wieder an, lieber Schütze und Frau Venus macht Sie in dieser Woche unwiderstehlicher als gewöhnlich. Vielleicht beginnt es mit einem Lachen, einem spontanen Gespräch, doch plötzlich berührt Sie Ihr Gegenüber tiefer als gewohnt. Die Venus-Uranus-Verbindung bringt einen Menschen in Ihr Leben, der mit Ihnen nicht nur tanzen, sondern auch schweigen kann. Glücksplanet Jupiter hilft Ihnen, sich auf neue Verbindlichkeit einzulassen, ohne sich gefangen zu fühlen. Und Ihre bestehenden Beziehungen werden durch neue gemeinsame Erlebnisse gestärkt. Was jetzt leicht beginnt, darf weitergehen und vielleicht bleiben.

Ihr Liebes-Sommer-Mantra:

"Ich folge dem Lachen und finde darin echte Nähe."