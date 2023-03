Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. Darum ist das tägliche Mond-Mantra so hilfreich.

Lesen Sie hier: Vollmond 2023: Alle Termine und die Bedeutung erklärt

Das Mond-Mantra vom 13. bis 19. März 2023

Mit dem täglichen Mond-Mantra haben Sie die Möglichkeit, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!

Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen, das können Sie handhaben, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.

Tipp: Herrscht ein Vollmond oder Neumond, dann kombinieren Sie Ihr Mond-Mantra des Tages in diesem Fall mit einem Neumond-Ritual oder einem Vollmond-Ritual. Somit lässt sich die Kraft des Mondes am besten nutzen.

Montag, 13. März 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich versuche, dass ich anderen nicht zeige, wie genervt ich bin. Mit deiner Hilfe krieg ich das bestimmt ganz gut hin.

Dienstag, 14. März 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich nutze deine heutigen Glücksenergien weise und werde einen großen Schritt Richtung Zukunft machen.

Mittwoch, 15. März 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, bitte hilf mir heute dabei, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ich bin sehr unsicher und brauche deine Unterstützung.

Donnerstag, 16. März 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, danke, dass du heute mit mir zur Arbeit kommst und mir hilfst, alles Nötige und Wichtige zu erledigen.

Freitag, 17. März 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich höre auf meine innere Stimme, denn ich weiß, das bist du, der zu mir flüstert und mir wertvollen Rat gibt. Danke.

Samstag, 18. März 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich nehme dich an der Hand und tanze zusammen mit dir durch den Tag. Es wird wunderbar und magisch sein. Danke dafür!

Sonntag, 19. März 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich nehme dich heute mit zu einem wichtigen Gespräch und finde mit deiner Hilfe auch die richtigen Worte.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: draganab/iStock !--endfragment-->