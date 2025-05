Das Merkur-Jupiter-Sextil am 5. Mai 2025 schenkt 2 Sternzeichen einen berauschenden Glückstag!

Ein Sextil findet dann statt, wenn sich zwei Planeten in einem Winkel von 60 Grad zueinander befinden und ihre Energien somit aufeinandertreffen. Das ist am 5. Mai der Fall, wenn Merkur, der aktuell im energievollen Widder steht und Jupiter, welcher sich zurzeit in den geistreichen Zwillingen aufhält, ein Sextil bilden.

Die Kräfte dieses Sextils regen vor allem den Verstand und die Fantasie an und sorgen für gute Laune. Wir sind besonders geschickt im Organisieren und auch das analytische Denken wird gestärkt. Der Wissensdurst ist zudem groß und wir haben Lust darauf, Neues zu lernen. Wagen Sie sich also ruhig endlich an die neue Fremdsprache oder ein besonderes Hobby, es lohnt sich!

Treffen Merkur, der Planet für Verstand und Kommunikation und Jupiter, unser Glücksplanet aufeinander, können wir uns außerdem über mehr Kommunikationsstärke freuen. Somit stehen angeregte Diskussionen auf dem Tagesprogramm und es fällt leicht, mit neuen Leuten ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen.

Das bietet auch den besten Zeitpunkt für Vorstellungsgespräche oder Präsentationen, da wir uns einfach besonders gut ausdrücken und präsentieren können. Wichtige Termine sollten also am besten auf diesen Tag gelegt werden.

Doch das Sextil aus Merkur und Jupiter meint es mit zwei Sternzeichen außerordentlich gut und schenkt ihnen einen rundum fröhlichen und erfolgreichen Tag, voller neuer Chancen.

