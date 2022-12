Das Silvester-Horoskop 2022: 3 Sterne sorgen für einen fantastischen Jahreswechsel

Feuerwerk, der Himmel leuchtet, die Sektgläser klingen, wir umarmen uns, wir tanzen, wir feiern. Und das Schönste: Die Sterne feiern mit! Und deshalb dürfen wir uns alle auf ein wundervolles Silvester freuen. Nein, wir beschwören in dieser Nacht nicht noch einmal unsere Ängste und Sorgen, wir schauen vielmehr voller Zuversicht nach vorn. Denn die Silvestersterne machen uns Mut und schenken uns Hoffnung: Unser Glück scheint im kommenden Jahr viel weniger in Gefahr als befürchtet.

Jupiter stand uns als Schutzschild zur Seite

Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns. Und der eine oder andere mag sich die Frage stellen: Haben uns die Sterne im Stich gelassen? War das nicht ein Jahr, das von Jupiter, dem allseits so beliebten Glücksplaneten beherrscht wurde? Wie konnten da all die schlimmen Dinge geschehen? Die Jupiter-Prognosen waren doch voller Optimismus.

Da war die Reise des Glücksplaneten durch das spirituelle Fische-Zeichen, die Jahrhundert-Begegnung mit dem magischen Neptun und der Eintritt Jupiters in den vitalen Widder. Hat das alles nichts bewirkt? Hier sollte man die Gegenfrage stellen: Was wäre wohl geschehen, wenn Jupiter nicht gewesen wäre? Ja, ich bin überzeugt, dass alles noch viel schlimmer gekommen wäre. Man braucht nicht sehr viel Fantasie, um sich die möglichen Katastrophen vorstellen zu können. Und deshalb blicken wir in Dankbarkeit zurück: Danke Jupiter, dass du uns vor dem Schlimmsten bewahrt hast.

Harmonisches Jahresende Venus und Neptun

Nun aber schauen wir nach vorn: Bereits zur Wintersonnenwende bereitet Venus durch ihren Eintritt in den Steinbock den Boden für einen besinnlichen Jahresausklang. Ruhe, Entspannung und Insichgekehrtheit strahlen von ihr und der Steinbock-Sonne aus. Sie helfen Ihnen, nach diesem turbulenten Jahr wieder zu Kraft und Gelassenheit zu finden. Jupiter hat in den Widder zurückgefunden und schenkt Ihnen neuen Elan. Unter seinem Einfluss lösen sich auch diffuse Zukunftsängste auf. Optimismus macht sich bei Ihnen und in Ihrem Umfeld breit. Und in der letzten Woche des Jahres werden uns drei wundervolle Aspekte die Silvester-Nacht verzaubern. Und immer ist Venus, der Planet der Liebe und der Fülle, im Spiel!

Während der Weihnachtstage hat Venus ihre Reise durch den Steinbock weitergeführt und trifft nun kurz vor Jahresende in einem äußerst harmonischen Sextil auf den hoch spirituellen Fische-Neptun. Diese Sternen-Begegnung stärkt nicht nur Ihre Fähigkeit, sich selbst liebevoller anzunehmen, sie taucht auch düstere Wintertage in ein helles und sanftes Licht.

Wichtiger noch: Zwischenmenschliche Beziehungen werden durch Venus und Neptun nun gestärkt. Gut möglich, dass Sie Ihr Partner oder Ihre Partnerin in den letzten Tagen des Jahres aus heiterem Himmel mit einer äußerst romantischen Geste der Zuneigung überrascht. Dies lässt Sie dann spüren, wie sehr sie beide doch miteinander verbunden sind. Dieser Venus-Neptun-Aspekt bringt auch Singles einander näher. Er vermittelt das Gefühl, nicht alleine zu sein. Ein Gefühl, aus dem Sie und wir alle viel Kraft und Zuversicht gewinnen.

Wichtig im Silvester-Horoskop 2022: Die Merkur-Venus-Konkunktion

In dieser magischen Silvesternacht 2022 spüren wir auch den starken Einfluss einer belebenden Merkur-Venus-Konjunktion. Diese Konstellation bringt Lebensfreude, aufregende Flirts und Sinnlichkeit ins Haus. Vor allem aber bringt sie die Menschen einander wieder näher. Wir reden miteinander, wir trösten uns und sprechen uns Mut zu. Missverständnisse werden ausgeräumt, und so ist in dieser Nacht überall dort, wo sie notwendig ist, Versöhnung angesagt! Wir reichen uns die Hände und blicken allem, was da kommen mag, voller Optimismus entgegen.

Venus und Pluto bringen tolle Liebesenergien

Die dritte Glücks-Konstellation dieser Silvesternacht ist eine Konjunktion zwischen Venus und Pluto. Ist Pluto im Spiel, geht alles ein bisschen tiefer: Uns wird bewusst, dass Liebe mehr ist als nur Kuscheln und Sex. Liebe ist unser Lebenselixier, unsere Hoffnung und unser Glück. Verinnerlichen wir diese Botschaft, werden uns Hoffnung und Glück durch das ganze Jahr begleiten. Darauf stoßen wir noch einmal an!

Wie schön, dass uns diese Venus auch zeigt, wie und mit wem wir eine gelingende Liebe leben können. Bei aller Liebe sollten wir aber nicht vergessen, dass eine Venus in so inniger Nähe zum Merkur und Pluto nicht zulassen wird, dass unser Geld und all das, was wir uns erarbeitet haben, in große Gefahr gerät. In Zeiten wie diesen ganz sicher eine gute Nachricht. Also: Feiern Sie schön und ein gutes neues Jahr!

