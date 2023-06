Der Jungfrau-Mond beschert 3 Sternzeichen ab 24. Juni 2023 ein super Wochenende!

Sie sind am Samstag richtig fleißig, lieber Widder. Am Vormittag bringen Sie Ihr Tohuwabohu im Haushalt in Ordnung, sodass Ihnen am Mittag viel Zeit mit Ihrer Familie bleibt. Mit Ihren Liebsten haben Sie viel Spaß und mit Ihrem*Ihrer Partner*in läuft es besser als je zuvor. Sie lassen sich mal so richtig verwöhnen und Ihr Schatz nimmt Ihnen jegliche Sorgen.

Am Sonntag haben Sie Lust auf Abenteuer. Auch wenn Ihnen die Energien, die vom Mond im Zeichen Jungfrau ausgehen, nicht so richtig liegen, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Voller Tatendrang starten Sie in den Sonntag und sind motiviert, Ihre vier Wände umzuräumen oder sogar neu zu dekorieren. Ihre enorme Lust auf Bewegung treibt Sie nach draußen. Vielleicht haben Sie Lust auf einen Spaziergang oder einen entspannten Tag am See. Am Abend können Sie das Erlebte dann ganz in Ruhe Revue passieren lassen.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nehmen Sie am Sonntagabend ein erholsames Bad oder ziehen sich mit Ihrem Lieblingsbuch zurück. Kommen Sie ganz zur Ruhe und lassen das ereignisreiche Wochenende auf sich einwirken.