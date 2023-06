Rückläufiger Neptun ab 30. Juni 2023: Jetzt ist die Zeit, sich selbst wieder zu finden!

Man spricht davon, dass ein Planet rückläufig ist, wenn der Planet seine Richtung am Himmel umzukehren scheint. Dabei handelt es sich jedoch um eine rein optische Illusion. Am Beispiel des Neptuns lässt sich die Rückläufigkeit ganz einfach erklären. Der Neptun bewegt sich auf seiner Umlaufbahn unseres Sonnensystems langsamer als die Erde. Wenn wir ihn passieren, entsteht der Eindruck, dass sich der Neptun rückwärts (daher „Rückläufigkeit“) bewegt. Dies ist aber nicht wirklich der Fall.

Am Beispiel einer Autobahnfahrt lässt es sich leichter verstehen. Wenn Sie selbst im Auto sitzen und mit erhöhter Geschwindigkeit an einem anderen Auto vorbeiziehen, wirkt es so, als würde das andere Auto rückwärtsfahren. Dabei fährt es lediglich langsamer als Sie selbst. Nicht anders ist es bei den Planeten, die die Erde umgeben. In der Phase, in der ein Planet unseren passiert, bewegt er sich in seiner Umlaufbahn einfach nur langsamer als die Erde in ihrer. So entsteht die Täuschung einer Rückläufigkeit.