Der Löwe-Vollmond am 12.02.2025 offenbart 3 Sternzeichen ihre wahre Bestimmung!

Liebe Waage, ganz im Sinne Ihres Sternzeichens wägen Sie wichtige Entscheidungen oftmals lange ab und betrachten das Für und Wider, bis Sie sich zu einer Handlung entschließen. Manchmal stehen Sie sich damit aber selbst im Wege und verpassen dann günstige Gelegenheiten. Nicht so mit dem Löwe-Vollmond. Diese Energien spornen Sie jetzt dazu an, selbstbewusst Ihren Impulsen zu folgen und aufkommende Chancen zu ergreifen. Sie erkennen klar und deutlich, was Sie wollen und setzen sich dafür ein.

Im Job sind Waagen außerdem zu Höchstleistungen fähig, denn sie stecken voller Energie und kommen schnell voran. Unter diesen Voraussetzungen sind sämtliche Ihrer Bemühungen von Erfolg gekrönt und Sie bringen auch neue Projekte ins Rollen. Wird Ihnen doch mal etwas zu viel, dürfen Sie aber ruhig um Unterstützung bitten. Gemeinsam geht es nur noch schneller voran!

Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Waage