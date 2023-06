Der Neumond am 18. Juni 2023 bringt 3 Sternzeichen viel Glück!

Die Tage rund um den Neumond erleben Jungfrauen eine extrem produktive Phase. Die Zwillinge-Energien schenken mehr Leichtigkeit und ermöglichen es, alten Ballast aus der Vergangenheit endlich abzulegen. Dadurch können Sie alte Blockaden auflösen und befreit in die Zukunft blicken. Planen Sie Veränderungen in den Bereichen Liebe, Beruf und Gesundheit daher am besten am Neumond. Sie haben wunderbare Ideen und können diese erfolgreich umsetzen.

Am Neumond-Tag findet ab 08:25 Uhr bis 12.59 Uhr außerdem eine Mondpause statt. Nutzen Sie diese Zeit ruhig, um Ihre Seele baumeln zu lassen und etwas Energie zu tanken, am besten draußen in der Natur. Der Abend hält nochmal ein besonderes Highlight bereit: Sie könnten eine Nachricht erhalten, die Sie unglaublich freut.

