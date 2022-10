Der Neumond am 25. Oktober 2022 ereignet sich in der Mittagsstunde um ca. 12:50 Uhr. Zeitgleich herrscht auch eine seltene partielle Sonnenfinsternis, was die besondere Wirkung des Neumonds noch weiter verstärkt.

Diesmal findet der Neumond im tiefgründigen und mystischen Skorpion statt. Seine Energien können vor allem drei Sternzeichen für einen erfolgreichen Tag nutzen.

Neumond im Oktober 2022: Der Skorpion-Neumond weckt Ihre tiefgründige Seite!

Mit der Kraft des Neumonds gelingen Neuanfänge besonders gut. Wie Sie diese am besten angehen und welche besonderen Kräfte dieser Neumond noch in Ihnen feisetzt, verrät Ihnen Aurea-Coach Katharina.

Fische fühlen sich ausgeglichen

Lieber Fisch, der Skorpion-Neumond bekommt Ihnen als Wasserzeichen besonders gut. Ihre Intuition wird gestärkt und Sie spüren genau, was die Menschen um Sie herum bewegt. Daher bilden Sie eine verlässliche Stütze und erteilen die besten Ratschläge. Doch auch mit ihren eigenen Emotionen und Gedanken befinden Sie sich im Einklang. Diese Ausgeglichenheit stärkt Sie und Sie sollten sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen.

Skorpione setzen sich durch

Der Neumond in Ihrem Zeichen hat einen besonders positiven Einfluss auf Sie. Bei Terminen und Vorträgen treten Sie besonders selbstbewusst auf und überzeugen mit den richtigen Argumenten. Freuen Sie sich über Ihre Erfolge!

Auch die Liebe kommt nicht zu kurz: Singles und Vergebene können sich in der Liebe fallen lassen und gemeinsame Treffen stehen unter einem guten Stern. Es wird gefühlvoll und romantisch!

Steinböcke zeigen Ihre gefühlvolle Seite

Unter dem intensiven Neumond zeigen sich auch eher nüchterne Steinböcke von Ihrer sensiblen und emotionalen Seite. Freunde und Verwandte sind überrascht, mit welchen bewegenden Worten und Gesten Sie nun ihre Zuneigung vermitteln. Sogar eingeschlafene Freundschaften oder Liebesbeziehungen können so wieder neu aufleben.

Doch auch Ihren beruflichen Zielen kommen Sie näher: Mit viel Engagement und Überzeugungskraft wird man schnell auf Sie aufmerksam, nutzen Sie das aus!

